Вследствие обострения кризиса в поисках господдержки бизнес совершит миграцию в тень. Он будет дробиться на множество юридических лиц, с помощью трансфертных цен будут рисоваться искусственные убытки, при этом чиновники будут «вынуждены» получать откаты. Об этом NEWS.ru заявили экономист из ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев и лидер Партии социальной защиты Владимир Михайлов.

Объявленные кабмином антикризисные меры касаются лишь «малышей» и средних предприятий. Важной поддержкой явилось снижение страховых взносов за сотрудников с 30% до 15%. Это, по замыслу властей, высвободит для бизнеса 285 млрд рублей уже в текущем году. Данная льгота вводится бессрочно.

Возникшая экономическая ситуация пока что не нашла своего идеального решения. На фоне форс-мажора связанного с коронавирусом правительство по сути обязано поддержать малый и средний бизнес, а также сохранить рабочие места. Однако, везде где нарушаются принципы рынка, появляются льготы, сразу возникает почва для коррупции и злоупотреблений. Мне это напоминает историю конца 90-х и начала нулевых годов. Александр Разуваев руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари» руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари»

Стоит напомнить, что в те лихие годы, когда правительство с целью поддержки некоторых депрессивных регионов (например Калмыкии или Чукотки) сделало их «льготными территориями» в плане налога на прибыль. В результате крупные нефтяные компании «ТНК», «Сибнефть», «Юкос» спешно регистрировали там фирмы-трейдеры, «три стола и два стула», которые на бумаге покупали нефть у добывающих предприятий по заниженным ценам, и потом уже по рыночным перепродавали другим структурам холдинга.

Как следствие такой схемы эффективная ставка налога на прибыль оказывалась намного меньше чем следовало по закону. Рекордсменом тогда стала «Сибнефть». В её фирмах-трейдерах числились только инвалиды, в результате этого «Сибнефть» получала дисконт в 50% к пониженной ставке. При этом эффективная ставка налога на прибыль стремилась к нулю.

Александр Разуваев полагает, что в 2020-2021 году аналогичная история вполне может повториться: бизнес будет мельчиться на много юрлиц, при помощи трансфертных цен станут «изображать» искусственные убытки, а это значит, что чиновники станут подсаживаться на бесчисленные откаты. Иначе говоря, нашу страну ждёт всплеск «амортизирующей» коррупции.

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Вот почему лично я сторонник помощи, прежде всего, не бизнесу, а конкретным людям. Можно поднять пособие по безработице, выплаты на детей и т.д. Ну, например, в России грубо 40 млн. пенсионеров, можно разово выплатить им 1000 долларов — это $40 млрд. Имея международные резервы в размере $550 млрд., Российская Федерация может это себе позволить, — сказал руководитель ИАЦ «Альпари».

Лидер Партии социальной защиты Владимир Михайлов полагает, что кроме выделения помощи, «ещё необходимо контролировать, чтобы одни и те же предприятия не попали дважды под меры поддержки, в то время как другим вообще поддержка не оказана».

Главное, чтобы сейчас у предпринимателей вообще не пропало желание заниматься бизнесом — ведь сейчас большинство предприятий оказались совсем без поддержки. Владимир Михайлов лидер Партии социальной защиты лидер Партии социальной защиты

Михайлов видит большую опасность и в стремлении правительства ради мер поддержки по сути дискриминировать бизнес, «деля предприятия на малые, средние и крупные». Уже в подобной дифференциации форм собственности и предпринимательской активности кроется невольный призыв к самодроблению, подчеркивает аналитик.

Предприниматели, чтобы выжить, будут охотно дробить бизнес. Это началось уже сейчас. И чтобы этого не происходило, помощь необходимо оказывать всем предприятиям, вне зависимости от их размеров и видов собственности, — уверен лидер Партии социальной защиты.

Правда господдержка может приобрести и несколько другие гипертрофированные формы.

В процессе выхода из этого кризиса лидирующая роль будет принадлежать мерам государственной поддержки. Как результат — может быть волна национализации частных компаний и переход к системе базового дохода. Константин Корищенко экс-зампред ЦБ РФ и завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС экс-зампред ЦБ РФ и завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС

Как поддержат

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин анонсировал меры поддержки малого и среднего бизнеса — в том числе отсрочку по арендным платежам за использование не только государственного, но и коммерческого имущества.

Кроме того, по задолженности за коммунальные услуги штрафы начисляться не будут, а погасить её также можно будет в рассрочку.

Чтобы обеспечить гарантированный сбыт продукции для небольших предприятий, Мишустин рекомендовал компаниям с государственным участием не сокращать объёмы закупок у МСБ и соблюдать сроки оплаты.

Также Мишустин обещал предпринимателям отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, отсрочку страховых взносов для микропредприятий, мораторий на банкротство и кредитные программы: отсрочку платежей по кредитам на полгода (с уплатой не более одной трети процентной ставки) и беспроцентные займы для выплат зарплат работникам.