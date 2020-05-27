Из-за пандемии работу потерял каждый пятый молодой человек в мире

https://static.news.ru/photo/0a19792c-a019-11ea-a231-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждый пятый молодой человек в мире потерял работу на фоне распространения коронавируса. У тех, кто продолжает работать, на 23% сократилась занятость.

Об этом говорят результаты исследования, проведённого Международной организацией труда. Согласно им, с начала февраля 2020 года безработица среди молодёжи резко возросла. При этом девушки пострадали больше парней. На данный момент в мире насчитывается 267 млн безработных молодых людей.

Кроме потери работы исследователи отмечают нарушение образовательного процесса и профессиональной подготовки у молодёжи, передаёт РИА Новости. Также наблюдаются сложности с выходом молодых людей на рынок труда или при смене работы.

Экономический кризис из-за COVID-19 наносит молодёжи, особенно женщинам, удар сильнее и быстрее, чем любой другой группе. Если мы не примем значительных и незамедлительных мер по улучшению их положения, то наследие вируса может оказаться с нами на десятилетия, — говорится в исследовании.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава комитета Государственной думы по труду и соцполитике Ярослав Нилов поддержал идею страхования россиян от безработицы. По его словам, сегодня пособия по безработице минимальные и такие условия не привлекают людей.