Из-за отсутствия туристов РФ недополучила 500 миллиардов рублей

https://static.news.ru/photo/dcc615ee-d636-11ea-b46d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская туристическая индустрия из-за отсутствия туристов на фоне пандемии коронавируса недополучила 500 млрд рублей.

Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью изданию «Аргументы и факты». По её словам, доход от туризма в прошлом году оказался сопоставимым с доходами от экспорта вооружений, некоторых цветных металлов и леса. По итогам 2019 года туризм принёс России $10,9 млрд.

По нашим оценкам, потери составили около 500 млрд рублей, — сказала она, комментируя вопрос о потерях страны от отсутствия туристов из других государств.

Ранее глава Ростуризма сообщала, что туротрасль РФ по итогам первых шести месяцев 2020 года недополучила 1,5 трлн рублей. Причиной послужили ограничения, введённые на фоне пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что окно продаж туристических путёвок на отдых в России, за которые можно получить частичную компенсацию стоимости, будет сохраняться в течение недели, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.