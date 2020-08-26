Из-за чего подскочила стоимость аренды комнат в крупных городах России

С начала текущего года стоимость аренды комнат выросла в 39 крупных городах страны. Динамику ставок аренды на комнаты, сдаваемые в 70 крупнейших городах с населением более 300 тысяч человек, проследили специалисты федерального портала «Мир квартир». Рост цен свидетельствует о перетекании спроса на долгосрочную аренду в самый дешёвый сегмент рынка, полагают эксперты.

В среднем комната, сдаваемая в аренду, стоит 6734 рубля в месяц. Стоимость аренды выросла с начала года по всем городам на 1,5% (рост ставок более чем на 5% отмечен в 15 городах). Больше всего комнаты подорожали с начала года в Севастополе: с 7,8 тысячи рублей до 9,7 тысячи рублей в месяц, то есть на 24,1%. В Сочи аренда комнат поднялась с 11,4 тысячи рублей до 12,8 тысячи рублей — на 12,1%. Курортные города показывают в высокий сезон прирост не только в сегменте посуточной аренды, но и долгосрочной — некоторые отдыхающие снимают жильё более чем на месяц, говорится в исследовании, которое есть в распоряжении NEWS.ru.

Также прибавили в ставках Барнаул (+18%), Пенза (+15%), Волгоград (+14,2%), Мурманск (+12,3%), Якутск (+12,1%), Белгород (+9%) и Астрахань (+8,8%).

Подорожание самого экономичного съёмного жилья свидетельствует о кризисных явлениях в экономике. Те, кто не может платить даже за однокомнатную квартиру, переезжают в комнаты. Спрос на них в некоторых городах возрос, по нашим данным, на 20–30%, — сказал аналитик Павел Луценко.

В 31 городе наблюдается тенденция на понижение, однако падение цен там гораздо менее существенно: в основном на 1–3%. Более заметное падение ставок произошло с начала года в Магнитогорске (-19,3%), Тольятти (-13,4%), Краснодаре (-8,5%), Твери (-8%), Набережных Челнах (-7,7%), Чебоксарах (-7,3%) и Казани (-5,2%).

Примечательно, что в десятку подешевевших регионов вошли Москва (-6,5%), Московская область (-6,5%) и Санкт-Петербург (-4,6%). Возможно, исход из квартир в комнаты здесь не такой большой, а предложение настолько велико, что речь о подорожании пока не идёт, — полагает Луценко.

Вместе с тем, по данным «Инком-Недвижимость», арендные ставки комнат в той же старой Москве не снизились — и год назад, и в настоящее время стоимость найма комнаты начинается в среднем от 10 тысяч рублей.

Сегодня, например, в Московском регионе есть варианты за восемь тысяч рублей в месяц, но это предложение комнаты с подселением ещё одного нанимателя. Кроме того, наиболее низкобюджетные предложения в экспозиции настолько малочисленны, что их нельзя назвать показателем тенденции общего снижения цены. Оксана Полякова заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-Недвижимость» заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-Недвижимость»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По мнению Поляковой, сейчас в структуре массового спроса в Московском регионе комнаты занимают 30%, и в дальнейшем показатель, вероятнее всего, не уменьшится. Популярность данного формата специалисты объясняют падением платёжеспособности массового арендатора. В перспективе же ни заметного подорожания, ни удешевления найма комнат аналитики, в принципе, не ожидают. Дело в том, что повышение стоимости наиболее низкобюджетных объектов может привести к их простою, а удешевление сделает арендную деятельность вообще нерентабельной, отметила Оксана Полякова.

Как считает аналитик рынка аренды и гендиректор федеральной сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева, вследствие удорожания комнатной аренды может возрасти спрос на хостелы, «но только в городах, где хостелов много, они комфортны и разнообразны, для тех же туристов».

Это города с более современной ментальностью. В иных же хостел без личной территории пока не очень интересен съёмщикам. Речь скорее пойдёт о туристических городах. Хостелы же, где живут гастарбайтеры, наверное, популярнее не станут. Вместе с тем для тех же студентов снять трёшку на троих — обычное дело. Хотя койко-места в регионах не столь популярны, как в Москве и Питере. Елена Андреева аналитик рынка аренды, судебный эксперт и гендиректор федеральной сети агентств недвижимости «Эксперт» аналитик рынка аренды, судебный эксперт и гендиректор федеральной сети агентств недвижимости «Эксперт»

Андреева даёт следующий прогноз по рынку аренды комнат: «инфляционный рост», который в то же время может выразиться и в повышении стоимости маломерного жилья на 10–15%.

Рост стоимости аренды комнат в крупных городах России свидетельствует о смещении спроса арендаторов в сторону более дешёвого жилья. Это вызвано падением доходов из-за мер по борьбе с пандемией. Люди, которые раньше могли позволить снимать однушки, переезжают в комнаты, арендная плата за которые на 50–70% ниже при прочих равных условиях. Александр Диваков директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР

В общем и в целом из-за перетока арендаторов квартир в комнатные габариты доходы самозанятых россиян, сдающих в аренду многокомнатные квартиры и которые смогут их перепрофилировать под сдачу комнат, могут существенно вырасти. Дело в том, что сдача квартиры покомнатно выгоднее, чем сдача всего объекта целиком, уверен Александр Диваков.

При этом доля так называемой резиновой аренды (несколько человек в одной комнате. — NEWS.ru) может вырасти на 20–30% в ближайшие два года. Особенно заметной она станет в крупных городах, учитывая рост безработицы в регионах и миграцию части населения в агломерации. Свою роль сыграет снижение доходов, особенно в секторе малого предпринимательства, — сказал Диваков.

Прогноз аналитика НКР следующий: «стоимость аренды комнат до конца года может вырасти в пределах 10%». В 2021-м цены, по его суждению, стабилизируются благодаря постепенному восстановлению ряда отраслей экономики и конкуренции со стороны арендодателей однокомнатных квартир, которые могут пойти на снижение арендной платы.