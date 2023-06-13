Из России могут уйти 50 банков «Известия»: порядка 50 банков могут покинуть российский рынок в ближайшие три года

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В ближайшие три года с российского рынка могут уйти около 50 банков. Об этом в интервью «Известиям» предупредил руководитель рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов. По его словам, причины и вероятность ухода в значительной степени определяются типами банков.

В ближайшие три года российский рынок могут покинуть 50 банков, — сказал Сухов.

Банки он разделил на три группы. Первая включает в себя иностранные финансовые организации. Скорость их ухода из РФ, по мнению эксперта, зависит от административных решений, взаимоотношений с регуляторами головных офисов и от того, насколько им будет выгоден сам уход. Сухов отметил, что в стране на сегодняшний день функционируют более 50 иностранных кредитных организаций, однако капитал ряда из них контролируют дружественные государства, а потому они не планируют закрываться.

Вторая категория в классификации Сухова — небольшие банки, принадлежащие крупным компаниям или предприятиям. В нынешних условиях для расширения источников доходов этим банкам нужно выходить на рынки кредитования, но при низком капитале это удастся не всем, подчеркнул эксперт.

К третьей группе Сухов отнес банки, находящиеся внутри более крупных групп, чьи владельцы будут сокращать расходы.

Что касается вероятности ухода с российского рынка крупных иностранных банков, то, по словам эксперта, в агентстве наблюдают за сокращением их бизнеса, но дальнейшие решения будут зависеть от их владельцев и менеджеров.

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин выразил мнение о необходимости проведения приватизации в определенных секторах в России. Костин подчеркнул, что на данный момент он не предполагает широкомасштабной приватизации, а скорее говорит о целенаправленных действиях в определенных областях.