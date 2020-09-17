Из бизнеса по поставкам товаров в Китай вышел сын экс-генпрокурора России

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Игорь Чайка, сын бывшего генпрокурора России и нынешнего полпреда президента в СКФО Юрия Чайки вышел из капитала компании «Русский экспорт». Фирма занималась продажей в Китай российских продуктов.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, доля перешла советнику губернатора Подмосковья на общественных началах Артёму Семенову. Ранее , по данным СПАРК, со времени основания компании (2016 год) Чайка владел 41% долей, его доля в уставном капитале компании составляла 27,4 млн рублей.

Генеральный директор Олег Дмитриенко заявил, что выход Чайки из числа учредителей был следствием «общего решения» совладельцев. Он добавил, что торговля с Китаем претерпела серьёзные изменения в результате пандемии COVID-19.

Ранее компания поставляла в Китай муку, подсолнечное масло, кондитерские изделия, пиво и косметику. Однако по показателям она демонстрировала чистый убыток: 8 млн рублей в 2016 году, 36,5 млн рублей в 2017 году, на следующий год 55 млн рублей и 214,7 млн рублей в 2019 году.

Как писал NEWS.ru, Игорь Чайка занялся бизнесом уже на втором курсе Московской юридической академии и, несмотря на относительную молодость, успел добиться на этом поприще больших успехов. В январе 2014 года Игорь стал советником губернатора Московской области Андрея Воробьёва по вопросам культуры, туризма и спорта. Ему принадлежат, помимо прочего, компании «Т-Индустрия» (30%), «Бетэлтранс» (БЭТ) (48%), «Аква Солид» (99%), «Золотой век», которая оказывает парикмахерские услуги, и ООО «Инновации света», основной вид деятельности которого — благоустройство, озеленение и освещение садово-парковых территорий.

В сфере интересов Игоря Чайки — девелопмент жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Крыму, поставки продуктов питания в Китай, контракты с РЖД, а также бизнес по утилизации мусора.