Итоги второго дня ПМЭФ: что будет с рублем, налогами и ценами на жилье

Фото: Вячеслав Прокофьев/Росконгресс

ПМЭФ-2024

6 июня, во второй день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), главы экономических министерств и промышленных отраслей обсудили на площадке вопросы, которые определят курс России на ближайшие годы. Подробности — в материале NEWS.ru.

Что будет с рублем

На ПМЭФ прозвучало огромное количество прогнозов о банковской системе, часть из которых позитивные, а другие — осторожные. Главные экономисты РФ не спешат давать слишком оптимистичные прогнозы на ближайшее будущее и планируют жестко контролировать денежно-кредитную политику. Как выразился глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ПМЭФ, это необходимо из-за «перегрева экономики».

«Перегрев экономики налицо, и до тех пор, пока параметры инфляции будут высокими, ЦБ будет поддерживать жесткую монетарную политику дольше, чем мы предполагали», — сказал он, добавив, что есть предпосылки для повышения ключевой ставки ЦБ.

Глава ВТБ Андрей Костин полагает, что даже если к концу 2024 года произойдет ослабление рубля, то оно не будет драматическим. Он назвал банковские ставки 17–18% «невысокими», однако отметил, что они смогут компенсировать небольшое падение рубля.

Прогноз по курсу российской валюты будет пересмотрен и подготовлен к концу лета, добавил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, министерство видит стабилизацию импорта и хорошие показатели выручки от экспорта. В перспективе в ведомстве ожидают, что импорт немного подрастет и «лишнее предложение валюты перестанет давить на рынок».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Герман Греф

Что происходит с инфляцией

Говоря об основных экономических показателях, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что сейчас в России «невысокая инфляция», а во втором полугодии «точно будет замедляться». Глава Банка России Эльвира Набиуллина добавила: цель ЦБ на следующий год — стабилизация инфляции на уровне 4%.

Что касается ВВП, его динамика позволяет говорить о том, что российская экономика движется по прогнозной траектории роста в 2,8% в 2024 году, заявил Решетников. По его словам, в ближайшие шесть лет экономика РФ будет направлена на решение вопроса нехватки трудовых ресурсов и на поддержку инвестиционного роста, который непросто обеспечить в реалиях меняющейся налоговой системы и при высоких процентных ставках.

Глава ЦБ в свою очередь назвала в числе приоритетных задач развитие рынка капитала, обеспечение глобальной открытости и лидерство в технологической сфере.

Подорожает ли жилье

По словам главы ДОМ.РФ Виталия Мутко, в России зафиксирован резкий спрос на льготную ипотеку: за пять месяцев 2024 года было выдано на 12% больше ипотечных кредитов по льготной программе, чем за аналогичный период прошлого года. Это неудивительно, ведь ипотечная ставка за последнее время сильно выросла, а ее снижение возможно лишь при стабилизации экономики.

«Будет стабильная и предсказуемая макроэкономика — мы будем решать множество проблем, включая возвращение к невысокой процентной ставке по домашней ипотеке (предположительно, речь об ипотеке на строительство частных домов. — NEWS.ru)», — сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Сбербанк фиксирует скачок спроса на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с января по май 2024 года. По словам первого зампредседателя правления Сбербанка Кирилла Царева, в начале 2024-го количество выдач продолжило держаться на высоком уровне — по 7–10 тыс. штук в месяц, а к началу высокого сезона на рынке загородной недвижимости вышло на уровень 10–12 тыс. штук. В мае количество выдач превысило 13 тысяч благодаря запуску ипотеки с открытием эскроу-счетов, считает Царев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Повысят ли налоги

Обсуждение прогрессивной шкалы налогообложения и повышения налога на прибыль компаний с 20% до 25% не стихает уже несколько месяцев, и на ПМЭФ постарались внести как можно больше ясности в вопросы изменения налогообложения. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сразу же четко сформулировала свою позицию, уже ранее звучавшую на ПМЭФ: «Либо повышать налоги, либо урезать расходы», а глава Сбербанка Герман Греф назвал новые параметры налоговой системы «сбалансированными».

Решетников считает, что «повышение налогов на бизнес может сказаться позитивно на инвестициях», если правильно настроить стимулирующие механизмы — налоговые вычеты. Инвестиционный налоговый вычет, по его словам, не будет фиксированным — для его расчета будут разработаны и определены параметры с учетом региональных программ.

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин согласился, что стимулировать крупных инвесторов крайне важно, иначе повышение налогов будет «контрпродуктивно».

Улучшат ли положение самозанятых

Роструд считает, что сейчас не требуется дополнительных мер контроля за самозанятыми, тем не менее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что существующая система контроля корректируется, чтобы «традиционные трудовые отношения не подменялись режимом самозанятости».

Министр не сообщил подробности такой «донастройки». Предположительно, режим самозанятых, несмотря на наличие связанных с ним проблем, будет сохранен и в будущем.

Что будет с работой

Роструд не ожидает значимых скачков по снижению или повышению уровня безработицы. Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что страна находится на минимальных отметках безработицы — 2–3%. По его словам, это значит, что сегодня в экономике заняты все те, кто хотел бы найти себя на рынке труда.

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