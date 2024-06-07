Итоги третьего дня ПМЭФ: что будет с пенсиями, соцвыплатами и налогами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инна Святенко

В Санкт-Петербурге завершился третий день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В пятницу в Северной столице выступил президент России Владимир Путин, и прозвучали заключительные заявления ведущих экономистов страны. Подробности — в материале NEWS.ru.

Ждать ли дешевых ипотек и кредитов

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, которая является крайне высокой. Именно поэтому ипотека не подешевеет. Ранее ЦБ уже сохранял такую же ставку, однако допускал ее повышение. Такой вариант возможен, поскольку годовая инфляция в 2024 году, по оценкам на 3 июня, выросла до 8,1% после 7,8% по итогам апреля.

6 июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала достижение инфляции на уровне 4% главной задачей банка в ближайшее время, а без высокой ставки этой цели добиться нельзя.

Набиуллина также заявляла ранее, что ЦБ будет бороться с закредитованностью населения и высокая ставка работает на эту задачу. Ипотеку придется поддерживать льготными программами, о чем говорил на ПМЭФ Путин.

Для каких категорий граждан сохранят доступную ипотеку

В частности, он поручил смягчить условия семейной ипотеки в регионах с неразвитым жилищным строительством и в малых городах. Получить там льготный кредит под 6% смогут семьи с детьми любого возраста, а не только до шести лет.

Путин также поручил правительству запустить с 1 июля дополнительные программы льготной семейной ипотеки. «Льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах России, для каждой семьи, которая хочет построить свой дом. Это особенно важно для больших многодетных семей», — сказал президент РФ.

В тот же день вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко предложила распространить условия семейной ипотеки на вторичный рынок жилья и индивидуальное строительство сопроводить стимулирующими программами для молодых семей. Например, списанием части ипотеки за каждого новорожденного в многодетной семье.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Инна Святенко

Как будет развиваться туризм

Внутренний туризм останется ключевым направлением для развития. За шесть лет доля туристической отрасли должна увеличиться до 5% ВВП, заявил Путин.

Въездной турпоток в Россию в 2024 году ожидается на уровне не менее 5 млн туристов, а в 2023-м он вырос, несмотря на все сложности, добавил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. Таким образом, число посетивших РФ иностранных туристов увеличилось на 20% и достигло 4 млн человек. «Наша цель к 2030 году — увеличить этот показатель в 4 раза, до 16 млн человек», — добавил замминистра.

Также 7 июня было одобрено сразу несколько программ по развитию внутреннего туризма. Например, в 2024 году планируют создать туристические маршруты по буддийским центрам и святыням в Туве и Калмыкии.

В Иркутской области разработают автомобильные туристические маршруты. Над ними в скором времени начнут работать автоинспекции, цель которых — познакомить водителя с точками притяжения в регионе, увеличить глубину поездок авто- и мототуристов и караванеров по Иркутской области, сделать маршруты всесезонными. Также рассматриваются вопросы создания путеводителя по этому региону для самостоятельных водителей, организация мультимодальных поездок для продолжения путешествий по региону.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Будут ли проблемы с кадрами

На ПМЭФ уже звучали заявления о том, что кадровый голод — одна из главных проблем российской экономики на ближайшие годы и, судя по всему, решать ее экономисты намерены уже сейчас. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предупредил, что на Россию надвигается демографическая яма и к 2030 году дефицит работников может составить 2,4 млн человек.

Проблему будут решать в том числе за счет иностранной рабочей силы (председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что «Россия никогда не будет закрытой для иностранной рабочей силы страной, это тупиковый путь») и наращивая свой потенциал. Незадолго до начала пленарной сессии президент подчеркнул, что многие люди пенсионного возраста или выходящие на пенсию — высококвалифицированные специалисты, которые нужны экономике. При этом наблюдается дефицит кадров, подчеркнул он.

Путин также поручил подготовить около миллиона специалистов рабочих профессий до 2028 года для различных отраслей промышленности. Эта задача будет решаться, вероятно, и с помощью проекта развития промтуризма. В последний день ПМЭФ к нему подключились 10 предприятий Саратовской области. Глава региона Роман Бусаргин заявил, что на его территории ощущается «нехватка рабочей силы».

Приток специалистов ожидается после завершения специальной военной операции. Участники СВО настроены переходить в гражданскую сферу, несмотря на разницу в доходах, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие налоговые послабления предусмотрят для семей

Обсуждение налоговой реформы на площадках ПМЭФ привело всех участников дискуссий к выводу, что повышение сборов стоит сбалансировать льготами.

Например, готовящаяся к реализации семейная налоговая выплата (налоговый кешбэк для семей с двумя и более детьми) будет распространена не только на семьи, в которых у родителей НДФЛ 13%, но и на тех, у кого ставка равняется 15%, объяснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Им также вернут компенсацию до отметки 6% при соблюдении необходимых условий. Такая мера поддержки будет доступна с 2026 года, она охватит 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей.

Каким компаниям снизят налоговую нагрузку

Путин поручил в ближайшее время определить параметры и объемы федерального инвестиционного вычета, чтобы он стал эффективным и широко востребованным. Правительство, по его мнению, должно предусмотреть налоговый вычет и для групп компаний. «Сегодня в регионах действует механизм инвестиционного налогового вычета, который позволяет компаниям, которые вкладываются в развитие, уменьшить налог на прибыль», — сказал он.

В рамках ПМЭФ 7 июня также был создан закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд — «Фонд первых» (комбинированный ЗПИФ) — для участия в капитале инвестиционных проектов. Создателями выступили ВЭБ.РФ и «Сбер». Мэр Москвы Сергей Собянин и министр экономического развития Максим Решетников подписали меморандум о создании Единого инвестиционного портала Российской Федерации. Планируется завершить создание портала к 2027 году.

Также Владимир Путин заявил, что ставка по налогу на прибыль для российских IT-компаний составит 5% и будет действовать до 2030 года. Генпрокурор России Игорь Краснов поддержал идею освобождения компаний от административной ответственности при устранении выявленных в ходе проверок нарушений — это хотя и не налоговая льгота, но тоже очень значимое для бизнеса послабление, которое позволит сохранить не только время, но и деньги.

Фото: kremlin.ruИван Секретарев/РИА «Новости» Президент РФ Владимир Путин

Повысят ли зарплаты и пенсии

Одно из самых главных заявлений финального дня форума — индексация пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Владимир Путин напомнил, что в прошлые годы (с 2016-го) такая индексация не проводилась, но сегодня есть ресурсы, чтобы начать решение вопроса в интересах людей. Мера коснется около восьми миллионов россиян, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Кроме того, президент заявил, что текущая индексация МРОТ будет завязана на общий рост зарплат в экономике и с 2025 года в России установят соотношение МРОТ с медианной зарплатой. «В 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты, таким образом, он превысит 22 тыс. руб. в месяц, то есть вырастет еще примерно на 15%. Затем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы, как и договаривались, к 2030 году МРОТ составлял не менее 35 тыс. руб. в месяц», — сказал Путин.

Президент также уделил отдельное внимание страхованию сбережений и жизни россиян. Он предложил увеличить сроки софинансирования в программе долгосрочных сбережений граждан с 3 до 10 лет. Долевое страхование жизни граждан, которое будет запущено с 2025 года, необходимо поддержать механизмом государственного страхования также, как по долгосрочным сбережениям, добавил Путин.

Что будет с российскими картами и платежными системами

В третий день ПМЭФ обсудили тему, касающуюся платежных систем и единой валюты БРИКС, которая, по словам главы государства, «не будет подвержена санкционному или любому другому давлению».

Но спикеры форума признают, что это не самая легкая задача. Замглавы МИД РФ Александр Панкин отмечает, что формирование валюты БРИКС требует сопряжения нескольких законодательных и прочих процедур. «Удастся ли в ходе председательства [РФ в БРИКС] выйти на решение? [Это] вопрос не одного дня и года», — отметил замминистра.

Сейчас Россия плотно взаимодействует со странами Азии по внедрению карт платежной системы «Мир», заявил Панкин. Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что карты «Мир» постепенно начали работать в Азербайджане. Россия также заинтересована в открытии представительств российских банков на территории Африки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Фото: Сергей Семенов/Росконгресс Фото: Сергей Семенов/Росконгресс Фото: Сергей Семенов/Росконгресс Фото: Сергей Семенов/Росконгресс Фото: Арсений Кац/Росконгресс Фото: Арсений Кац/Росконгресс Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Семенов/Росконгресс Фото: Сергей Семенов/Росконгресс Фото: Сергей Отрошко/Росконгресс Фото: Сергей Отрошко/Росконгресс Фото: Юлия Егорова/Росконгресс Фото: Юлия Егорова/Росконгресс Фото: Кирилл Казачков/Росконгресс Фото: Кирилл Казачков/Росконгресс Фото: Юлия Егорова/Росконгресс Фото: Юлия Егорова/Росконгресс Фото: Евгений Федосков/Росконгресс Фото: Евгений Федосков/Росконгресс Фото: Антон Новодережкин/Росконгресс Фото: Антон Новодережкин/Росконгресс Фото: Сергей Семенов/Росконгресс Фото: Сергей Семенов/Росконгресс Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Александр Черезов/Росконгресс Фото: Александр Черезов/Росконгресс Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Николай Гернет/Росконгресс Фото: Николай Гернет/Росконгресс Фото: Анна Алексашкина/Росконгресс Фото: Анна Алексашкина/Росконгресс Фото: Евгений Федосков/Росконгресс Фото: Евгений Федосков/Росконгресс Фото: Вячеслав Викторов/Росконгресс Фото: Вячеслав Викторов/Росконгресс Фото: Вячеслав Викторов/Росконгресс Фото: Вячеслав Викторов/Росконгресс

Читайте также:

Пенсионерам рассказали, откуда возьмут деньги на индексацию их выплат

Стало известно, когда Центробанк может начать снижать ключевую ставку

«Есть куда расти»: в Госдуме раскрыли планы России по освоению новых рынков