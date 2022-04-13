Итальянский поставщик труб Tenaris приостановил деятельность в России

Итальянская компания — поставщик трубной продукции Tenaris заявила о приостановке всех продаж и закупок в России. Также компания намерена аннулировать инвестиции в совместное предприятие с «Северсталью», разрешение на строительство которого было получено в 2020 году.

Tenaris приостановила все продажи и закупки с Россией, — говорится в сообщении компании, которое приводит РИА Новости.

Также в компании добавили, что аннулируют инвестиции в совместное предприятие с компанией «Северсталь».

В начале 2019 года стало известно, что российская «Северсталь» и итальянская Tenaris собираются создать совместное предприятие для постройки в Сургуте завода по выпуску сварных труб нефтесервисного сортамента (OCTG). Инвестиции в проект оценивались в $240 млн, а мощность нового предприятия должна составить до 300 тысяч тонн продукции в год.

В августе 2020 года совместное предприятие ООО «Тенарис Северсталь» получило официальное разрешение на строительство завода. Ввод предприятия в эксплуатацию планировался на 2022 год, а выход на полную мощность — на 2024 год.

Ранее сообщалось, что итальянская Lavazza Group, занимaющаяся производством кофе, приостанавливает свою деятельность в России. Об этом говорится в отчёте компании за 2021–2022 финансовый год. Также компания временно останавливает дистрибуцию на тeрритории Украины из-за форс-мажорных обстoятельств.

Также швейцарский концерн Nestlé заявил, что приостанавливает в России работу брендов KitKat и Nesquik. Отмечается, что концерн не рассчитывает получать прибыль или платить налоги в РФ в обозримом будущем, но любая прибыль будет передана организациям по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим на Украине.