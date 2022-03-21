Крупнейший итальянский энергоконцерн Enel уйдёт с российского рынка. На то, чтобы прекратить работу в РФ, ему потребуется несколько месяцев. Об этом заявил глава компании Франческо Стараче, его слова приводит агентство Bloomberg.

Я думаю, что мы, к сожалению, будем вынуждены свернуть свою деятельность [в России], — сказал гендиректор Enel.

Компания занимается производством электрической и тепловой энергии. В РФ она представлена «Энел Россией», в число производственных филиалов которой входят Конаковская, Невинномысская и Среднеуральская ГРЭС, а также Азовская ВЭС. По данным агентства, прибыль, которую «Энел Россия» приносит концерну, составляет чуть более 1% от его общей валовой операционной прибыли и является несущественной.

Ранее крупный немецкий энергетический концерн E.ON сообщил об отказе покупать природный газ у российских компаний. При этом в концерне признали, что данный шаг приведёт к определённым денежным потерям.