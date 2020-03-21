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Глава ассоциации итальянских адвокатов «Палата специалистов по уголовному европейскому праву» Александро Тирелли попросил отменить санкции против России из-за пандемии коронавируса.

Он отметил, что, если не отменить санкции, то Италию ждут большие финансовые потери. Из-за санкций Италия ежегодно теряет приблизительно $3 млрд, приводит данные РИА Новости.

Александро Тирелли пояснил, что Европа не будет в выигрыше, если будет считать Россию противником.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат бундестага от левой партии сообщил об особом вреде от санкций во время пандемии COVID-19. Депутат отметил, что для борьбы с пандемией необходимо налаженное международное сотрудничество.