Италия нашла альтернативу российскому газу

Премьер-министр Италии Марио Драги и министр иностранных дел Луиджи Ди Майо 11 апреля посетят Алжир для подписания нового контракта по поставкам природного газа из этой страны, сообщает РИА Новости. Таким образом власти пытаются найти альтернативу российским ресурсам.

Завтра утром вместе с президентом Драги я буду в Алжире для подписания важного соглашения относительно газа, которое позволит нам ответить на возможный российский шантаж по газу, — заявил глава итальянского МИД.

Он отметил, что Италия опаздывает по вопросу диверсификации природного газа, однако, по его словам, у страны «множество торговых партнёров в мире».

Глава итальянского дипведомства подчеркнул, что за последнее время он посетил ряд государств, включая Алжир, Катар, Конго, Мозамбик и Азербайджан, и «каждая из стран выразила готовность расширить объём поставок энергоресурсов в Италию». Ди Майо добавил, что это поможет сделать его страну «значительнее независимее от энергетического шантажа».

В марте текущего года итальянская нефтегазовая группа Eni приостановила заключение новых контрактов на поставку сырой нефти из России. В компании заявили, что намерены заменить российскую нефть поставками с международного рынка. Заключённые ранее контракты остаются в силе.

Ранее агентство Reuters сообщило, что главы некоторых компаний США по добыче сланцевого газа обсудили с представителями европейских правительств расширение поставок энергоносителей в Европу. Выяснилось, что организовать поставки в нужном объёме можно будет не раньше чем через три года.

Заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон и его союзники намерены добиваться лишения России всех доходов от экспорта нефти и газа. Он отметил, что со временем Москва должна потерять статус ключевого поставщика энергоносителей.