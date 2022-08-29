IT-эксперт оценил последствия ухода Ericsson из России IT-эксперт Мурзаев заявил, что уход Ericsson не создаст России больших проблем

Фото: Luis Lima Jr/Global Look Press

Шведская компания Ericsson — один из ключевых производителей телеком-оборудования — объявила о намерении закрыть представительство в России и сократить сотрудников. IT-эксперт Эльдар Муртазин отметил, что уход Ericsson с российского рынка не создаст больших проблем, так как отечественные операторы связи в последние годы активно заменяли оборудование компании на Huawei и ряд других. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт отметил, что в России есть необходимое количество телеком-оборудования, которое поставляется с помощью параллельного импорта.

С помощью параллельного импорта какие-то вещи привозятся, но надо понимать, что те же базовые станции и сложное оборудование не будут работать без программного обеспечения. То есть ввезти мы его можем, а активировать нет. Исходя из этого идет замена на китайское оборудование. При параллельном импорте такое оборудование дороже минимум на 30%, — рассказал специалист.

Аналитик утверждает, что к декабрю российские операторы должны научиться привозить оборудование, активировать его и работать с ним. По его словам, проблема заключается только в том, как быстро и какое именно оборудование научатся привозить.

Ericsson — значимый игрок российского рынка, считает Муртазин. Она обеспечивает страну инфраструктурным оборудованием, базовыми станциями, транспортом. По словам IT-эксперта, компания будет искать способы продолжать работу в России в обход санкций, так как не может себе позволить потерять российский рынок.

Эльдар Муртазин ранее объяснил вывод телекоммуникаций из-под санкций борьбой за рынки сбыта. По его словам США выживают с рынка компанию Ericsson, как когда-то расчищали место для iPhone и Google, уничтожив Nokia Mobile, считает специалист.