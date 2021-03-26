Историк призвал РФ ответить американцам ростом экономики, а не ракетами

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Кремлю надо готовиться к дальнейшему усилению санкций, считает доктор исторических наук Борис Шмелёв. По его словам, США не откажутся от политики давления на РФ и продолжат сдерживать Москву всё более жёсткими методами — таков настрой в политической элите Вашингтона, включая лидера государства демократа Джо Байдена. Хор так называемых ястребов заглушит голоса тех, кто предлагает учитывать последствия антироссийских рестрикций.

Власти США определили два принципа работы с РФ: жёсткое противодействие и сотрудничество там, где это выгодно Штатам. Так что санкции продолжатся, но все мосты Соединённые Штаты сжигать не собираются, пишет «Экономика сегодня».

России надо готовиться к дальнейшему ужесточению санкций и не давать США повода для этого. Главным ответом Москвы на санкции должны быть не новые фрегаты и ракетные комплексы — это прекрасно, но проблемы не решает, — а достижения в области экономики. Её развитие, выход из кризиса, новые технологии, рывки и прорывы, — считает Шмелёв.

Он добавил, что в РФ необходимо меньше обсуждать санкции — их продолжат вводить, а фондовый рынок и курс рубля не раз подвергнется колебаниям, но на структуру экономики РФ такие меры влияют мало, а от радикальных и действительно эффективных шагов американцы воздержатся. Две группировки сформировались в Белом доме по вопросу подхода к составлению пакета новых санкций против РФ. До 2 июня должна последовать первая часть рестрикций из-за Алексея Навального. Срок в 90 дней на реагирование определён американским законом о контроле за химическим и биологическим оружием.

Сторонницей такой жёсткой линии называется Виктория Нуланд, номинированная на пост замгоссекретаря по политическим вопросам, говорится в статье. Она считает, что Белый дом в вопросе о санкциях не должен зависеть от мнения ЕС. Кадровые бюрократы из Минфина и Госдепа, в принципе согласные с введением санкций, составляют другую группу. Они, подчёркивает газета, обеспокоены потенциальной эффективностью санкций, их возможным негативным влиянием на экономику США и необходимостью учитывать позиции партнёров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новые санкции США могут коснуться российской авиаотрасли и привести к разрыву действующих в этой сфере контрактов. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Он затронул тему американских санкций на форуме «Госзаказ».