https://static.news.ru/photo/63fed882-620d-11ea-9366-fa163e074e61_660.jpg Фото: neftisa.ru

Нефтяники из РФ были готовы к резкому падению нефтяных котировок и ожидают роста добычи в этой связи.

Высокопоставленный источник в нефтедобывающей отрасли заявил об этом в беседе с ТАСС. По словам собеседника агентства, сложившаяся на рынке энергоресурсов ситуация «даёт возможности, которые надо правильно оценить». Источник отметил, что ещё в ходе переговоров по продлению сделки ОПЕК+ российские нефтяники принимали во внимание возможный выход Москвы из соглашения.

Представитель отрасли также подчеркнул, что российская сторона учитывала в своих прогнозах падение стоимости нефти до $32 за баррель и ниже. Компании из РФ могут начать наращивать добычу сырья уже в марте, рассказал источник.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость нефти Brent в начале торгов 9 марта упала более чем на 30%, опустившись ниже $32 за баррель. Снижение стало вторым по масштабу в истории, уступив лишь обвалу цен в 1991 году, вызванному военным конфликтом в Ираке. Также 9 марта серьёзно подешевел по отношению к доллару и евро российский рубль.