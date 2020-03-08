Нефтяники из РФ были готовы к резкому падению нефтяных котировок и ожидают роста добычи в этой связи.
Высокопоставленный источник в нефтедобывающей отрасли
Представитель отрасли также подчеркнул, что российская сторона учитывала в своих прогнозах падение стоимости нефти до $32 за баррель и ниже. Компании из РФ могут начать наращивать добычу сырья уже в марте, рассказал источник.
Ранее NEWS.ru писал, что стоимость нефти Brent в начале торгов 9 марта упала более чем на 30%, опустившись ниже $32 за баррель. Снижение стало вторым по масштабу в истории, уступив лишь обвалу цен в 1991 году, вызванному военным конфликтом в Ираке. Также 9 марта серьёзно подешевел по отношению к доллару и евро российский рубль.
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