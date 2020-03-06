https://static.news.ru/photo/5606820c-5fa1-11ea-8695-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия ещё до начала официальных переговоров в Вене отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти. Оно было инициировано на фоне ситуации с распространением коронавируса, которая вызвала падение спроса на чёрное золото.

По данным источника, на который ссылается ТАСС, Москва готова просто продлить текущие договорённости на второй квартал. Министр энергетики Александр Новак в данный момент ведёт неформальные переговоры с коллегами по альянсу до начала официальной встречи.

4 марта стало известно, что основные нефтедобывающие страны потеряли в совокупности около $10 млрд доходов из-за падения цен на нефть на фоне эпидемии коронавируса. 5 марта ОПЕК согласовала дополнительное сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки и представила его на одобрение Москвы.

6 марта нефть марки Brent опустилась до $47,76, а WTI — до $43,92 за баррель. Такие цены фиксируются впервые с июня 2017 года. Это произошло на фоне опасений за спрос на сырьё и неопределённости перспектив сделки ОПЕК+.

Ранее в СМИ появилась информация, что Саудовская Аравия предусмотрела запасной вариант сокращения добычи нефти на случай, если Россия откажется усилить существующие ограничения на встрече стран ОПЕК+. Эр-Рияд договорился с Кувейтом и ОАЭ сократить добычу дополнительно собственными силами на 300 тыс. б/с, если Россия «не в игре», писал NEWS.ru.