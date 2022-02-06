Исследователи рассказали, какие продукты подорожали за год больше всего

Эксперты назвали продукты, которые подорожали больше всего в несетевой рознице за год. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Эвотор», в тройку лидеров по росту цен вошли пельмени, сосиски и гречка, в целом цены на продукты в несетевой рознице за год выросли на 10%.

По сравнению с январём прошлого года больше всего подорожали гречка — на 24%, сосиски — на 22%, пельмени — на 21%, — сказал собеседник агентства.

В январе больше всего выросли цены на зефир, пастилу и шоколадные конфеты — на 4% к декабрю прошлого года. Макароны, гречка, рис, а также пряники и вафли подорожали на 3%. При этом не изменились цены на растительное масло, пельмени, чай, конфеты, шоколадные батончики и детские напитки. Сигареты по сравнению с январём 2021 года подорожали на 14%, алкоголь — на 4%.

Ранее руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников заявил, что не ожидает резкого роста цен на продукты питания в 2022 году. По его словам, этому способствуют усилия Банка России по замедлению инфляции, а также эффект «высокой базы». При этом он не исключил резкого скачка курса рубля из-за последствий усиливающегося геополитического давления, что может привести к подорожанию импортных овощей и фруктов.