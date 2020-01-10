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Исследование показало, что в сфере IT зарплаты работников растут гораздо быстрее, чем в любых других.

К такому выводу пришёл портал «Работа.ру», проводивший опрос. В его ходе выяснилось, что работники в этой области в четвёртом квартале 2019 года в среднем зарабатывали на 10,2% больше чем в аналогичный период в 2018 году.

В шестёрку отраслей-лидеров по уровню роста зарплат вошли транспортная (7,8%), банковская (7,6%) сферы, маркетинг (7,4), строительство (6,9%) и недвижимость (6,9%), передаёт Lenta.ru .

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты сайта по поиску работы HeadHunter провели опрос, в результате которого выяснилось, что 74% трудоустроенных жителей России недовольны зарплатой. Данные были обнародованы в пятницу, 10 января.