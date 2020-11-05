Мы снова ждём финансового дефолта: россияне стали копить наличку

Сумма наличных денег на руках у граждан и в кассах российских предприятий к 1 октября достигла 12,1 триллиона рублей, заявляют банковские аналитики. Это число немногим больше 10% от ВВП, что сравнимо с Великобританией, Францией или Италией. Всё это говорит о недоверии рядовых людей к банковским структурам на фоне усиливающегося кризиса доходности. Между тем некоторые экономисты убеждены, что при снижающихся депозитных ставках держать больше наличных вполне рационально.

По оценкам, наличность вне банковской системы продемонстрировала свой рекордный рост — 28,3% в годовом выражении, отмечают финансисты. Такого не было по крайней мере с 2012 года.

Для сравнения: перед самым коронакризисом — на 1 марта 2020 года — этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1%, — сказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По его данным, после начала пандемии коронавируса в марте рост объёма наличности составил 5,9 процента в месяц, в апреле — 6,6 процента.

Специалисты предупреждают: слишком большой «схрон» наличных на руках рядовых граждан создаёт серьёзные инфляционные риски, что в целом опасно для отечественной экономики.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но, безусловно, важно смотреть не столько на абсолютную величину наличных, сколько на их долю в денежной массе, на 1 октября 2020 этот показатель в России составил 21,5%, замечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Доля наличных в денежной массе стабильно превышала 22% до конца 2014 года, после этого она в основном снижалась и на начало 2020 года составляла всего 18,7%.

С учётом возросшего с 2014 года уровня развития безналичных платежей текущая доля наличных в России довольно высока и говорит о сохранении опасений населения относительно введения карантинных мер и значительной доле теневой экономики, а также о предпосылках к её росту как реакции экономики на текущий кризис. Большая доля наличных также исключает значительную часть накоплений населения из инвестиционного процесса — ведь банки предоставляют в кредит в основном те средства, которые они ранее привлекли в виде депозитов. Станислав Волков управляющий директор рейтингового агентства НКР управляющий директор рейтингового агентства НКР

В данном случае, отмечает эксперт, для нормализации ситуации от государства, возможно, потребуются не столько активные действия, сколько отсутствие негативных сигналов и общее поддержание макроэкономической стабильности, и нормализация произойдёт автоматически в течение 2021 года.

В целом рост на 20% соответствует ранее озвученным оценкам об ухудшении в российской экономике и величине падения курса рубля, рассуждает доцент экономического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН), ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН Иван Неволин.

Валютный курс имеет значение из-за большого количества импортных потребительских товаров, поэтому величина 20% отражает текущую ситуацию, а об оставшихся 8–10% можно «лишь рассуждать», говорит эксперт.

Они могут свидетельствовать и о дальнейшем ухудшении (что-то говорить о будущем), и об изменении в привычках совершать покупки (дополнять картину текущего момента). Поскольку наличные увеличились и в кассе предприятий — не только на руках у граждан, — можно допустить, что по каким-то причинам стало удобнее оплачивать покупки наличными. Иван Неволин доцент экономического факультета ГАУГН и ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН доцент экономического факультета ГАУГН и ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН

По статистике Банка России оплата товаров и услуг физическими лицами с использованием расчётных и кредитных карт во II квартале снизилась на 7% по отношению к I (данные за III квартал не опубликованы).

По мнению директора программ «Финансы, инвестиции, банки» РЭШ (Российской экономической школы) Олега Шибанова, в скапливании налички населением нет никакой опасности: «при снижающихся депозитных ставках может быть вполне рационально держать больше наличных».

Кроме того, во время пандемии многие россияне опасались, что платежи картами за доставки будут затруднены, и хотя это не произошло, наличные всё ещё удобны для расчётов.

Это не плохо, так как текущие суммы составили менее 25% депозитов в банках. Если наличные вдруг дойдут до 50%, это будет сигналом, что людям очень не нравятся низкие ставки. Основное правило — откладывать в сбережения или инвестиции 10–20% дохода. Это важно для долгосрочных целей человека. Олег Шибанов директор программ «Финансы, инвестиции, банки» РЭШ (Российской экономической школы) директор программ «Финансы, инвестиции, банки» РЭШ (Российской экономической школы)

Как известно, инфляция в российской экономике остаётся относительно низкой (около 4% в среднем), поэтому снижения покупательной способности рубля почти не видно, отмечает Шибанов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Минус роста налички для экономики в том, что деньги не работают и обесцениваются в руках населения, растут инфляционные ожидания, напоминает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Другая сторона проблемы в том, что гражданам не до сбережений, встаёт вопрос, как бы сейчас прожить, добавляет он.

Население тратит накопления, то есть это потеря своих, возможно, будущих инвестиций. Экономика недополучит их в будущем. Такой отток денег, в том числе из банков, со временем приведёт к волнению руководства банков. Не считаю, что возникнут проблемы с ликвидностью и фондированием, но это заставит банки пересматривать политику привлечения денег. Стимулировать не держать в наличке можно через приемлемую ставку реальной доходности. Сейчас она менее 1%. Естественно, такая ставка непривлекательна. Власти пытаются сократить уровень инфляции и при этом поддержать уровень ставок по банковским депозитам. Пока не очень получается. Аяз Аладдин оглы Алиев доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова

И всё же, невзирая на то что доля наличных в денежной массе выросла, кризиса наличности не будет. Это исключительно механизм обращения: в условиях карантина населению удобнее пользоваться наличными, успокаивает профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Юденков.

Кроме того, уточняет Аяз Алиев, в России уровень наличности всегда был высоким, несмотря на его постепенное сокращение. Поэтому, уверен он, ситуация новой моды на «кубышки» — это временные меры перестраховки, и как только вопрос в пандемией решится, население понесёт их обратно в банки или начнёт более решительно во что-то инвестировать.