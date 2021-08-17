Испания решила «поддержать» Россию по делу ЮКОСа

Испания решила выступить в американском суде в качестве «друга» (amicus curiae), передав информацию по делу российской компании ЮКОС. Об этом сообщает испанская газета El Confidencial.

Отмечается, что подобный статус предполагает помощь правосудию США (в апелляционном суде округа Колумбия). В то же время Испания формально не является стороной спора. Это решение было принято страной с целью предотвращения прецедентов по взысканию имущества на своей территории.

Экс-акционеры ЮКОСа попросили суд не принимать во внимание аргументы Испании. По их мнению, основная мотивация европейской страны заключается в защите своих экономических интересов. Позиция королевства состоит в том, чтобы суд округа Колумбия не подтверждал арбитражное решение против РФ с учётом параллельного процесса в Нидерландах.

В 2020 году судья Берил Хауэлл решила приостановить рассмотрение этого дела в Вашингтоне до 18 ноября следующего года. Однако перед этим, согласно её позиции, в Верховном суде Нидерландов должно завершиться изучение кассационной жалобы Москвы.

В конце прошлого года бывшие акционеры ЮКОСа обратились в американский суд с целью отменить постановление нижестоящей инстанции. В ноябре 2020-го ходатайство Москвы о приостановке разбирательства на сумму $50 млрд было удовлетворено. В Испании выразили уверенность, что её помощь в качестве третьей стороны поможет разрешить этот спор.

Решение Верховного суда Нидерландов может быть объявлено в конце сентября, 24 числа. В свою очередь, в заключении генерального прокурора Пола Власа говорилось о рекомендации отклонить кассационную жалобу России и оставить в силе арбитражное постановление о выплате Москвой более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа.

Ранее в Госдуме заявили, что в РФ не смогут отказаться от компенсации по делу ЮКОСа. По словам депутата Евгения Фёдорова, в стране на данный момент не существует правовых оснований для невыполнения решения иностранных судов. Тогда речь шла о выплате $5 млрд (плюс проценты и судебные издержки) по делу бывшей структуры ЮКОСа.