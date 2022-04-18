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Экономика

Иран сообщил о готовности нарастить поставки одежды и обуви в Россию

04:58, 19 апреля 2022
Иран сообщил о готовности нарастить поставки одежды и обуви в Россию Фото: Jonathan Carlile/imageBROKER.com/Global Look Press
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Иран готов нарастить поставки одежды и обуви в Россию и даже заменить некоторые иностранные бренды. Об этом сообщил председатель Российско-иранского делового совета Владимир Обыденов, пишет РИА Новости.

Иранский импорт в Россию существовал и ранее, но не в настолько масштабных объёмах. Говорить про конкретные бренды пока сложно, отметил Обыденов.

По словам председателя совета, российские интернет-магазины могли бы пойти навстречу иранским товарам. В частности, можно дать ряд преференций при их размещении на своих площадках.

Ранее автор иранской газеты Kayhan Сэмане Акун заявил, что власти США своими действиями всё ближе подводят страну к упадку. Главным «врагом» Америки как сверхдержавы автор назвал неспособность признавать свои ошибки и стремиться к адекватному восприятию реальности.

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