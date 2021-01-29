https://static.news.ru/photo/c6508d58-62cc-11eb-9e68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иран подписал с РФ договор по вакцине против COVID-19 «Спутник V». Соглашение включает и производство препарата на территории Исламской Республики, рассказал посол Тегерана в Москве Казем Джалали. По его словам, в рамках соглашения с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) до 4 февраля 2021 года в Иран отправят первую партию вещества.

После регистрации вакцины «Спутник V» в Иране в пятницу [29 января 2021 года] между Ираном и Россией был подписан договор о покупке и совместном производстве, — цитирует дипломата портал IRNA.

Он добавил, что в ближайшее время РФ посетят представители Минздрава ИРИ для уточнения деталей договора.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы два средства от COVID-19: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможно утверждение третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Накануне Национальное управление фармацевтики и лекарственных средств Республики Гвинея приняло решение о регистрации в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который принимал участие в разработке препарата.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Ирана прорабатывают возможность приобретения российской вакцины «ЭпиВакКорона», заявил глава отдела по связям с общественностью иранского Минздрава Киануш Джаханпур. Он также добавил, что власти страны дополнительно изучают две вакцины из Индии и ряд вакцин из КНР.