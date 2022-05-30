Иран нашёл причину провала западных санкций против России Resalat: платёжная система «Мир» обеспечила высокий курс рубля и провал западных санкций

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Российская платёжная система «Мир» сумела предотвратить эффект от санкций, которого ожидали на Западе. Такое мнение высказали авторы иранского издания Resalat. Они полагают, что заблаговременное создание и ввод в эксплуатацию локальной системы международных платежей позволил Москве встретить отключение от SWIFT «во всеоружии».

Россия смогла во всеоружии встретить отключение Западом доступа к SWIFT, — те меры, осуществить которые заблаговременно не удавалось ещё пока никому. Запад, вводя свои санкции, очевидно, совсем не учёл этот фактор, — говорится в материале Resalat.

Иранские аналитики полагают, что наличие локальной платёжной системы «Мир» помогло смягчить последствия прекращения работы в стране Visa и Mastercard.

И именно этот фактор попросту лишил многие вводимые против России санкции смысла, — пишет издание.

Также в Иране высоко оценили решение российских властей перевести расчёты за поставки газа недружественным странам в рубли. Из-за этого Запад оказался в очень затруднительном положении.

Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский сообщил, что вероятное соединение платёжных систем Ирана и России означает появление кобейджинговых карт, способных работать в нескольких системах. Такие карты в России уже есть, они работают одновременно в системах «Мир» и UnionPay.