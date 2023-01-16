Иран и Россия могут запустить криптовалюту для взаимных расчетов Депутат Госдумы Ткачев: Иран и Россия разрабатывают криптовалюту для взаимной торговли

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Финансовые регуляторы Ирана и России обсуждают возможность создания совместного «стейблкоина» для внешнеторговых расчетов, пишут «Ведомости» со ссылкой на исполнительного директора Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александра Бражникова и члена комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Ткачева. Особенность этого цифрового заменителя валюты будет в том, что его ценность хотят привязать к золоту. Страны смогут использовать его как платежное средство при взаимной торговле вместо подзапретного доллара или национальной валюты. Ткачев заявил, что система будет более надежной для стран-партнеров в качестве альтернативы SWIFT.

Возможность использования цифровой валюты в товарообороте между Россией и Ираном имеет преимущество над SWIFT, — заявил Ткачев.

По словам Бражникова, если стороны договорятся о взаимном регулировании, то новый «стейблкоин» могут запустить уже в 2023 году на базе особой экономической зоны в Астрахани, куда начнут приходить грузы из Ирана.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтверждал, что выпуск криптовалюты, стабилизированной за счет ее привязки к обычным активам, возможен в ближайшее время. По его словам, среди законодателей существует множество инициатив на тему создания «стейблкоинов».