Иран готов увеличить экспорт нефти после отмены санкций

Иран в состоянии нарастить экспорт нефти на один миллион баррелей в сутки, но в том случае, если будут сняты международные санкции, передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление министра нефти страны Бижана Намдара Зангане. Он заверил, что увеличить производственные мощности возможно за считанные месяцы.

Если санкции будут сняты, мы можем увеличить наш экспорт на один миллион баррелей в день в течение нескольких месяцев, — сказал Зангане.

Издание также приводит данные Международного энергетического агентства, где указано, что в прошлом месяце Иран поставлял на международный рынок 1,2 миллиона баррелей нефти в день.

Израиль совместно с рядом стран Запада обвиняют Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. Из-за этого против республики действует пакет санкций. В настоящее время между странами продолжается поиск политических соглашений. При этом дипломатические источники сообщают, что разногласия по иранской ядерной программе, скорее всего, не будут урегулированы в ближайшее время.

Ранее пресс-служба британского премьер-министра сообщила, что страна работает над созданием международной коалиции, которая поможет миру справиться с зависимостью от российских углеводородов. В этом вопросе Лондон рассчитывает на поддержку ОАЭ и Саудовской Аравии.