Иракский Курдистан подтвердил приверженность соглашению ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/cedcf39a-824d-11ea-aeec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Иракского Курдистана подтвердили, что готовы выполнять договорённости достигнутого между странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи нефти.

Сообщение было распространено по итогам переговоров министров нефти Ирака и Иракского Курдистана, — передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи окажет влияние на стоимость сырья только через некоторое время, когда начнётся её технологическая реализация. По его словам, сделка в полном объёме «ещё не активировалась».

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия.