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Экономика

Ирак заработал $4,2 млрд на экспорте нефти в декабре

16:50, 01 января 2021
Фото: Unsplash

Объём экспорта нефти из Ирака в декабре превысил ноябрьский показатель, ближневосточное государство за месяц получило $4,213 млрд за счёт поставок сырья зарубежным партнёрам.

Объём экспорта в декабре достиг 88,2 млн баррелей, сообщило агентство INA со ссылкой на данные иракского Министерства нефти. Среднесуточный показатель оказался равен 2,8 млн баррелей. Средняя цена иракской нефти составила $47,765 за баррель.

В ноябре Миннефти Ирака сообщало об экспорте 81,2 млрд баррелей при среднесуточном объёме в 2,7 млн. Ноябрьский доход страны от нефтяных поставок составил $3,4 млрд при средней цене барреля $41,88.

Как писал NEWS.ru, власти Сирии выдали лицензии двум российским компаниям — «Меркурий» и «Велада» — на разведку, разработку и добычу нефти на территории Сирийской Арабской Республики. Одна из них, как сообщали в Дамаске, будет отвечать за месторождения на северо-востоке, где действуют курдские неправительственные формирования, тесно работающие с США. Эксперты говорят, что привлекая к нефтяному сектору россиян, Дамаск хочет втянуть их в конфронтацию с Вашингтоном.

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