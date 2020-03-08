https://static.news.ru/photo/4b4e72e4-6207-11ea-81eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohmmedaw/dpa/Global Look Press

Власти Ирака ведут переговоры с заинтересованными сторонами для заключения соглашения о стабилизации нефтяного рынка.

Официальный представитель иракского Министерства нефти Асем Джихад рассказал об этом РИА Новости. По словам источника, Багдад надеется с помощью соглашения остановить падение цен на нефть. Джихад отметил, что для Ирака в настоящий момент нецелесообразно поставлять дополнительные объёмы сырья на мировой рынок, так как это приведёт только к дальнейшему обвалу цен.

Предыдущее соглашение об ограничении добычи заканчивается в конце марта, мы намерены использовать это время, чтобы призвать страны ОПЕК и не состоящие в организации достичь соглашения, которое вернёт баланс на мировой рынок нефти, — заявил иракский чиновник.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость нефти Brent в начале торгов 9 марта упала более чем на 30%, опустившись ниже $32 за баррель. Снижение стало вторым по масштабу в истории, уступив лишь обвалу цен в 1991 году, вызванному военным конфликтом в Ираке. Ранее государства-нефтедобытчики не смогли договориться о продлении сделки ОПЕК+, оговаривающей сокращение добычи сырья.