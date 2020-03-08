Власти Ирака ведут переговоры с заинтересованными сторонами для заключения соглашения о стабилизации нефтяного рынка.
Официальный представитель иракского Министерства нефти Асем Джихад
Предыдущее соглашение об ограничении добычи заканчивается в конце марта, мы намерены использовать это время, чтобы призвать страны ОПЕК и не состоящие в организации достичь соглашения, которое вернёт баланс на мировой рынок нефти, — заявил иракский чиновник.
Ранее NEWS.ru писал, что стоимость нефти Brent в начале торгов 9 марта упала более чем на 30%, опустившись ниже $32 за баррель. Снижение стало вторым по масштабу в истории, уступив лишь обвалу цен в 1991 году, вызванному военным конфликтом в Ираке. Ранее государства-нефтедобытчики не смогли договориться о продлении сделки ОПЕК+, оговаривающей сокращение добычи сырья.
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