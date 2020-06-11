Ирак повысил цены на нефть для Азии, Европы и США

https://static.news.ru/photo/9034d6ae-abff-11ea-b394-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Власти Ирака решили поднять цены на поставки нефти в июле для потребителей из Азии, Европы и США.

Теперь цена сорта Basrah Light для азиатских стран подорожала на $5,8 за баррель. Чёрное золото будет продаваться с премией в $1,25 к региональному бенчмарку. А смесь Basrah Heavy выросла на $5,60 за баррель. Но при этом дисконт по отношению к эталону сузился до 60 центов за баррель.

Цены для американцев поднялись на 70 центов за баррель, а для европейцев — на $4,5, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы миннефти страны.

Ранее Саудовская Аравия повысила стоимость экспортных поставок нефти в июле 2020 года. Для рынка Азии рост цен составил $5,60–7,30 за баррель. Аналитики прогнозировали более умеренное подорожание — примерно на $4 за баррель.

Новые договорённости ОПЕК+ подразумевают сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки до августа, далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и до 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года, писал NEWS.ru.