Ирак подтвердил сокращение добычи нефти до августа

https://static.news.ru/photo/c181f174-a9e3-11ea-860a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch /Global Look Press

Багдад будет следовать соглашениям о сокращении добычи нефти в июне и июле 2020 года, сообщил министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар в телефонной беседе с министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Салманом.

Темой разговора глав ведомств стала проблема укрепления двусторонних отношений и сотрудничества стран, также стороны обсудили текущую ситуацию на нефтяных рынках мира и действия ОПЕК+, предпринимаемые для её нормализации, передаёт РИА Новости.

Ирак намерен придерживаться соглашений ОПЕК+ и всех шагов, которые ведут к стабилизации мировых рынков, несмотря на вызовы и финансовые и экономические трудности, — сказал аль-Джаббар.

Новые договорённости ОПЕК+ подразумевают сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки до августа, далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и до 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года.

Как писал NEWS.ru ранее, национальная нефтегазовая компания ОАЭ ADNOC опубликовала документ, в котором расписаны все цены на экспортные поставки нефти в июле. Цена сорта Murban выросла на $5,45 за баррель. В марте этот сорт чёрного золота торговался с премией к региональному бенчмарку Dubai в $1,88 за баррель.