Ипотечный удар: «дочка» Сбера попала под франк

В среду национальное собрание Словении 52 голосами «за» и 8 «против» одобрило
Кредиторы, которые заключили кредитные договоры в швейцарских франках с заемщиками в период с 28 июня 2004 года по 31 декабря 2010 года после вступления закона в силу должны в течение 60 дней подготовить за свой счёт всю необходимую документацию для компенсации переплат.
Такие переплаты могли возникать из-за роста курса франка к евро в период погашения кредитов. Банкам придётся взять на себя погашение курсовой разницы, превышающей 10% — и возместить её, если кредиты уже погашены.
Соглашения к действующим договорам или новые договоры банки должны предоставить заёмщикам в течение 75 дней. Если обязательства по договору выполнены, то в течение 30 дней банк должен вернуть переплату. Если же обязательства по договору займа ещё не исполнены в полном объёме, то отношения продолжаются на изменённых условиях и в соответствии с новым планом погашения.
За невыполнение закона банкам грозит наказание в виде штрафа и отзыва банковской лицензии.
По данным центрального банка Словении, с 2004 по 2010 год в стране были предоставлены кредиты во франках на общую сумму 1,5 миллиарда евро, из которых почти 300 миллионов евро до сих пор не погашены. Больше всего таких кредитов у Unicredit из Италии, словенской «дочки» «Сбера», крупнейшего банка Словении Nova Ljubljanska Banka, а также австрийского Addiko Bank.
Проблема в государстве с населением два миллиона человек затрагивает около 32 тысяч домохозяйств,
Стоимость решения этой проблемы оценивается примерно в 300 миллионов евро, которые компенсируют банки, поскольку они достигают очень хороших результатов в бизнесе.
В ЦБ Словении уже
В регуляторе «будут в ближайшие недели мониторить процесс имплементации закона и после этого примут дальнейшие решения».
У «дочки» «Сбера» в Словении объём кредитов в иностранной валюте составил по состоянию на 31 декабря 2010 года 77,6 млн евро. За десятилетие он снизился более чем в три раза до 24,8 млн евро на 31 декабря 2020 года. После финансового кризиса в сентябре 2008 года банк прекратил выдачу кредитов в швейцарских франках, сообщается в его
В пресс-службе Сбербанка Словении NEWS.ru назвали закон «антиконституционным». Банк присоединится к петиции, которую банковская ассоциация страны собирается подать в конституционный суд. В банковском сообществе страны
По мнению управляющего партнёра юридической фирмы «Дювернуа Лигал» Егора Носкова, у словенских коммерческих банков, интересы которых затронул принятый закон, вряд ли получится доказать его неконституционность. По его словам, получение кредитов в валюте других государств очевидно не относится к традиционным конституционным правам. «Если бы, например, парламентом Словении был принят закон о запрете гражданам страны брать кредиты вообще или наоборот предоставлялось право не возвращать полученные кредиты, то такого рода законопроект действительно можно было бы считать неконституционным».
А закон, призванный оградить граждан от принятия непродуманных финансовых решений в силу того, что доходы этих граждан получаются в одной валюте, а обслуживание кредита в другой — курс, которой может существенным образом негативно измениться, наверно, всё-таки относится к компетенции парламента, — сказал NEWS.ru Егор Носков.
Добавим, что ранее аналогичные решения в пользу валютных ипотечных заёмщиков принимались в других восточноевропейских странах, в частности, в Хорватии, Венгрии и Исландии.
В головном офисе «Сбера» в Москве отказались от комментариев. Президент банка Герман Греф в 2015 году
До 2008 года в европейских странах популярностью пользовались кредиты в швейцарских франках. Их преимуществом выступали невысокие процентные ставки в сравнении с ставками по кредитам в евро.
Когда начался мировой экономический кризис и курс франка вырос по отношению к евро, то платежи заемщиков резко увеличились. К тому же кредиты, которые люди брали в период 2004-2010 годов, они продолжали обслуживать и спустя 10 лет. В начале 2015 года из-за экономических кризисов в государствах еврозоны (Греция, Испания, Италия, Португалия) франк