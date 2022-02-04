Ипотечный удар: «дочка» Сбера попала под франк

В среду национальное собрание Словении 52 голосами «за» и 8 «против» одобрило закон , регулирующий выдачу кредитов в швейцарских франках. Из-за роста курса франка к евро платежи заемщиков, особенно ипотечных, сильно выросли. Законодатели решили, что банки должны провести конвертацию договоров в евро и выплатить компенсации заемщикам из-за роста курса. Против закона выступали правительство и банки, которые уже заявили , что подадут петицию о пересмотре закона на конституционность с предложением приостановить его действие. В числе банков, интересы которых оказались под ударом, и дочерний банк российского «Сбера». NEWS.ru выяснил, смогут ли банки доказать неконституционность закона и сколько денег им придётся выплатить пострадавшим клиентам.

Кредиторы, которые заключили кредитные договоры в швейцарских франках с заемщиками в период с 28 июня 2004 года по 31 декабря 2010 года после вступления закона в силу должны в течение 60 дней подготовить за свой счёт всю необходимую документацию для компенсации переплат.

Такие переплаты могли возникать из-за роста курса франка к евро в период погашения кредитов. Банкам придётся взять на себя погашение курсовой разницы, превышающей 10% — и возместить её, если кредиты уже погашены.

Соглашения к действующим договорам или новые договоры банки должны предоставить заёмщикам в течение 75 дней. Если обязательства по договору выполнены, то в течение 30 дней банк должен вернуть переплату. Если же обязательства по договору займа ещё не исполнены в полном объёме, то отношения продолжаются на изменённых условиях и в соответствии с новым планом погашения.

За невыполнение закона банкам грозит наказание в виде штрафа и отзыва банковской лицензии.

По данным центрального банка Словении, с 2004 по 2010 год в стране были предоставлены кредиты во франках на общую сумму 1,5 миллиарда евро, из которых почти 300 миллионов евро до сих пор не погашены. Больше всего таких кредитов у Unicredit из Италии, словенской «дочки» «Сбера», крупнейшего банка Словении Nova Ljubljanska Banka, а также австрийского Addiko Bank.

Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr/Global Look Press

Проблема в государстве с населением два миллиона человек затрагивает около 32 тысяч домохозяйств, отмечают в финансовом комитете парламента в Любляне. По мнению парламентариев, банки недостаточно хорошо информировали своих клиентов о валютном риске при подписании кредитных договоров, поэтому последствия должны быть разделены «справедливо» между ними и заёмщиками.

Стоимость решения этой проблемы оценивается примерно в 300 миллионов евро, которые компенсируют банки, поскольку они достигают очень хороших результатов в бизнесе.

В ЦБ Словении уже заявили , что принятие закона может негативно сказаться на стабильности словенской финансовой системы и снизить уверенность в безопасности инвестиций в Словении, «ведь он решает вопрос таким образом, который не соответствует европейскому и словенскому законодательству». «А одним из общих принципов словенского права и права ЕС является принцип правовой определённости и, как следствие, запрет обратной силы в общих правовых актах», отмечается в комментарии центрального банка страны.

В регуляторе «будут в ближайшие недели мониторить процесс имплементации закона и после этого примут дальнейшие решения».

У «дочки» «Сбера» в Словении объём кредитов в иностранной валюте составил по состоянию на 31 декабря 2010 года 77,6 млн евро. За десятилетие он снизился более чем в три раза до 24,8 млн евро на 31 декабря 2020 года. После финансового кризиса в сентябре 2008 года банк прекратил выдачу кредитов в швейцарских франках, сообщается в его отчётности .

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В пресс-службе Сбербанка Словении NEWS.ru назвали закон «антиконституционным». Банк присоединится к петиции, которую банковская ассоциация страны собирается подать в конституционный суд. В банковском сообществе страны называют ключевыми препятствиями для выполнения закона отсутствие персональных данных заемщиков по кредитам, которые были погашены до 2012 года, и нехватку персонала и программного обеспечения для составления баз, ведения расчётов компенсаций и т.д.

По мнению управляющего партнёра юридической фирмы «Дювернуа Лигал» Егора Носкова, у словенских коммерческих банков, интересы которых затронул принятый закон, вряд ли получится доказать его неконституционность. По его словам, получение кредитов в валюте других государств очевидно не относится к традиционным конституционным правам. «Если бы, например, парламентом Словении был принят закон о запрете гражданам страны брать кредиты вообще или наоборот предоставлялось право не возвращать полученные кредиты, то такого рода законопроект действительно можно было бы считать неконституционным».

А закон, призванный оградить граждан от принятия непродуманных финансовых решений в силу того, что доходы этих граждан получаются в одной валюте, а обслуживание кредита в другой — курс, которой может существенным образом негативно измениться, наверно, всё-таки относится к компетенции парламента, — сказал NEWS.ru Егор Носков.

Добавим, что ранее аналогичные решения в пользу валютных ипотечных заёмщиков принимались в других восточноевропейских странах, в частности, в Хорватии, Венгрии и Исландии.

В головном офисе «Сбера» в Москве отказались от комментариев. Президент банка Герман Греф в 2015 году говорил о принудительной конвертации валютной ипотеки в Хорватии, которая бьёт по инвестиционному климату этой страны, как об одной из причин убытков банка в Европе.

До 2008 года в европейских странах популярностью пользовались кредиты в швейцарских франках. Их преимуществом выступали невысокие процентные ставки в сравнении с ставками по кредитам в евро.