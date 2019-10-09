https://static.news.ru/photo/705408f6-ea84-11e9-9032-fa163e074e61_660.jpg Виталий Мутко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что ипотечные ставки крупных банков в России в октябре снизились до значений, заложенных в паспорте национального проекта «Жильё и городская среда» на 2019 год. Об этом он рассказал депутатам на «правительственном часе» в Госдуме.

Целевые показатели по ипотеке на этот год — 8,9%, мы начинаем их достигать. Самое главное, что мы видим, что каждое снижение ставки на 1% увеличивает платёжеспособный спрос на 25–30%, — сказал чиновник.

Кроме того, по его словам, по отдельным программам банки предлагают и более низкую ставку.

Ранее Центробанк оценил доступность ипотеки для семей в зависимости от количества детей. Выяснилось, что жильё площадью 18 кв. м на одного человека могут позволить 30,2% семей с одним ребёнком, 16,3% семей с двумя детьми и только 5,1% с тремя. А жильё площадью 30 кв. м на одного человека способны приобрести в ипотеку 20,9% семей с одним ребёнком, 10,8% с двумя детьми и 3,1% с тремя, писал News.ru.