Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что ипотечные ставки крупных банков в России в октябре снизились до значений, заложенных в паспорте национального проекта «Жильё и городская среда» на 2019 год. Об этом он рассказал депутатам на «правительственном часе» в Госдуме.
Целевые показатели по ипотеке на этот год — 8,9%, мы начинаем их достигать. Самое главное, что мы видим, что каждое снижение ставки на 1% увеличивает платёжеспособный спрос на 25–30%, — сказал чиновник.
Кроме того, по его словам, по отдельным программам банки предлагают и более низкую ставку.
Ранее Центробанк оценил доступность ипотеки для семей в зависимости от количества детей. Выяснилось, что жильё площадью 18 кв. м на одного человека могут позволить 30,2% семей с одним ребёнком, 16,3% семей с двумя детьми и только 5,1% с тремя. А жильё площадью 30 кв. м на одного человека способны приобрести в ипотеку 20,9% семей с одним ребёнком, 10,8% с двумя детьми и 3,1% с тремя, писал News.ru.
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