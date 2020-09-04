iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном во время пандемии

https://static.news.ru/photo/58ba433a-ee4e-11ea-bbc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/http://imagebroker.com/#/search/GlobalLokkPress

Британская исследовательская компания Omdia провела исследование и выяснила, что за первое полугодие 2020 года самым продаваемым смартфоном стал iPhone 11.

Если переходить к цифрам, то в этом году Apple поставила в розничный канал около 37,7 млн iPhone 11. Это на 10,8 млн штук больше, чем поставки смартфона iPhone XR в прошлом году, когда он стал самой продаваемой моделью, — привели данные исследования на портале Tng.ru.

Эксперты отметили, что на высокую популярность смартфона повлияли два фактора: он продавался на $50 дешевле, чем iPhone XR, и то, что устройство получило значительные улучшения.

В тройку лидеров по продажам также вошли Samsung Galaxy A51 и Xiaomi Redmi Note 8. Четвёртое место занял смартфон Redmi Note 8 Pro.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты сообщили, что в комплект поставки новых iPhone 12 не будут входить традиционные проводные наушники EarPods. Они также считают, что смартфон будут продавать без адаптера питания, лишь с кабелем USB-C — Lightning. Аналитик Мин-Чи Куо считает, что отказ от проводных наушников поможет увеличить спрос на беспроводные AirPods, которые продаются отдельно.