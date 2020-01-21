https://static.news.ru/photo/9633ee2e-3c5a-11ea-b995-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Зарубежные инвесторы на форуме в Давосе ожидают значительных изменений в кадровом составе правительства РФ. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В интервью телеканалу «Россия 24» Дмитриев подчеркнул, что инвесторы ждут от нового правительства РФ «чётких результатов» и выполнения задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. По его словам, они отмечают, что российское правительство, ушедшее в отставку, создало «хорошую макроэкономическую базу» для дальнейшего роста.

Это и низкая инфляция, и низкий долг, и они, безусловно, ожидают от правительства Мишустина очень чётких действий, ориентированных на экономический рост, — отметил глава РФПИ.

15 января после послания президента Владимира Путина парламенту, в котором он заявил о необходимости изменения Конституции, глава правительства Дмитрий Медведев объявил, что уходит в отставку. Его кресло занял 53-летний экс-глава ФНС Михаил Мишустин.

21 января стало известно, что и.о. вице-премьера Виталий Мутко, вероятно, не войдёт в состав нового правительства. Так же как исполняющие обязанности министров просвещения и культуры Ольга Васильева и Валерий Мединский соответственно, писал NEWS.ru.

Всемирный экономический форум проходит на швейцарском горнолыжном курорте с 21 по 24 января. Традиционно это площадка для международных дискуссий и переговоров на самом высоком уровне. Участники форума обсудят не только экономические темы, но и загрязнение окружающей среды, проблемы здравоохранения, развитие новых технологий и многое другое.