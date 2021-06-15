Инвесторы США разочаровались в рубле

Американские инвесторы и спекулянты разочаровались в рубле. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), они доступны на сайте ведомства.
Так, они значительно
Таким образом, нетто-лонг по рублевым фьючерсам на отчётной неделе был равен 1740 контрактов, в то время как неделей ранее этот показатель составил 4587. Значение снизилось на 62%.
Ранее стало известно, что решение вывести доллар из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) было вызвано угрозой санкций со стороны властей США и на состоянии курса рубля это никак не отразится. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, сейчас зависимость РФ от внешнего долга в два раза ниже, чем была в 2014 году.