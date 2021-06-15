В России подорожало жильё

https://static.news.ru/photo/8bb55382-ce7d-11eb-934e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жильё в России подорожало из-за инвесторов. Так, после запуска программы льготной ипотеки они приобретали оптом и в розницу квартиры, сообщает «Коммерсант».

Но именно льготная ипотека привела к росту числа инвесторов, и высокий спрос с их стороны стал одной из причин роста цен, — пояснила глава совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова.

По данным специалистов, в Москве девелоперы реализовали частным инвесторам около 8% квартир в новостройках, сейчас этот показатель может составлять до 30%. Аналитики bnMAP.pro подсчитали, что к концу мая этого года в старых границах Москвы было заключено 699 оптовых сделок со строящимся жильём, в Подмосковье с начала года оптом было закуплено 839 лотов.

Эксперты полагают, что с момента начала действия новых условий выдачи льготной ипотеки количество инвестиционных сделок снизится.

Ранее сообщалось, что программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2022 года, но уже на новых условиях. Речь идёт о повышении ставки до 7% и понижении суммы кредита.