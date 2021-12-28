Инвесторы попросили Путина исключить запрет на дивиденды из экозакона

Ассоциация профессиональных инвесторов попросила Владимира Путина исключить запрет на дивиденды из закона о предприятиях-загрязнителях. Это будет касаться тех предприятий, которые не уплатили компенсационный платёж за загрязнение окружающей среды, сообщает РБК.

Просьба пересмотреть запрет содержится в обращении, направленном АПИ президенту. Участники ассоциации, в которую входят такие инвестфонды, как ВТБ Капитал Управление активами, East Capital Asset Management, АТОН, Equinox Fund Management, «Ренессанс Брокер», Prosperity Capital Management Ltd, Templeton Asset Management Ltd и другие, полагают, что такое ограничение приведёт к снижению конкурентоспособности российского фондового рынка.

В письме утверждается, что запрет на объявление и выплату дивидендов «существенно подрывает основы корпоративного управления, устанавливает ответственность, которая может быть непропорциональна допущенному нарушению, ограничивает право бизнеса на судебную защиту и создает серьёзные риски как для отечественных, так и для иностранных инвесторов».

Речь идёт о поправках в закон «Об охране окружающей среды», которые разработало Минприроды. Они предполагают ужесточение ответственности промышленных предприятий за создание экологических проблем. Согласно документу, если предприятие не разработает план ликвидационных мероприятий, то его владельцы должны будут выплатить компенсационный платёж в размере стоимости ликвидационных мероприятий. А при его неуплате будет приостанавливаться выплата дивидендов. Последнее предложено в качестве дополнительного стимулирования, чтобы собственники не смогли вывести средства из таких предприятий.

Госдума 21 декабря одобрила эти поправки в третьем чтении, 24 декабря их утвердил Совет Федерации. Сейчас они находятся на подписи у президента. Закон должен вступить в силу 1 сентября 2022 года. Инвесторы в своём обращении говорят о значимости прав вкладчиков на получение дивидендов и просят Путина отправить законопроект на повторное рассмотрение. Тем более что по закону об акционерных обществах при определении размера дивидендов они в любом случае подлежат уменьшению на сумму компенсационного платежа. И если сумму компенсации компания будет выплатить не в состоянии, то она не сможет выплатить и дивиденды.

В целом мы видим негативный тренд, когда отраслевой закон начинает регулировать нормы корпоративного права, — приводит издание мнение заместителя исполнительного директора АПИ Ивана Максимова.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с Госдумой в срок до 1 апреля 2022 года обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на борьбу с вредными выбросами в атмосферу.