Инвестор заявил о возможности роста российского рынка акций Инвестор Антонов: российский рынок акций настроен на продолжение

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Российский рынок акций настроен на продолжение роста, рассказал EADaily инвестор Алексей Антонов. По его словам, фондовый рынок может подняться выше 2200 пунктов по индексу МосБиржи, но для этого ему нужен некий драйвер. Им может стать более мягкое поведение американского регулятора на заседании ФРС США перед выборами в конгресс, считает эксперт. Из-за этого западные и сырьевые рынки вырастут, что стимулирует рост российских акций.

Быть может, если глава американского регулятора Джером Пауэлл в преддверии выборов в Конгресс США будет мягок, то западные рынки и сырьевые активы подрастут, что простимулирует к возобновлению восхождения и российские акции, — предположил Антонов.

Инвестор отметил, что вчера рост показали акции, связанные с «высокими технологиями», — «Яндекс», QIWI, HeadHunter. Также хороший рост продемонстрировал «Норникель».

Эксперт по инвестициям Егор Диашов ранее рассказал, что облигации — основной инструмент сохранения активов при текущей тяжелой ситуации на рынке. По его словам, они показали наименьшее падение на фондовом рынке и способны приносить дополнительный доход, тогда как дивидендная политика в нынешних условиях у многих компаний остается неопределенной.