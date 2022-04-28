Инвестор сообщил о зависимости акций «Яндекса» от ставки ФРС США Инвестор Антонов: акции «Яндекса» зависят от ставки ФРС США

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Акции «Яндекса» зависят от ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, сообщил руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов в разговоре с EADaily. Если ставка повысится, акции компании окажутся под давлением, отметил он.

Компания показала в первом квартале убыток, вопрос с держателями конвертируемых облигаций на сумму $1,25 млрд не урегулирован. Бумаги компании будут коррелировать с Индексом NASDAQ, который окажется под сильным давлением в случае повышения ставки ФРС США на 0,5 процентных пункта, — сказал Антонов.

При этом сейчас рынок в основном зависит от частных инвесторов, которые охотно присоединяются к намечающимся восходящим трендам, добавил он. Эти инвесторы опасаются, что акций не хватит на всех.

21 апреля сообщалось, что «Яндекс» приостанавливает часть инвестиций внутри России и за её пределами, однако продолжит инвестировать в развитие ключевых направлений бизнеса в РФ. В том числе в поисковые технологии, транспортные и стриминговые сервисы, а также облачные технологии. Компания также продолжит выполнять все обязательства перед партнёрами и сохранит анонсированные программы поддержки.