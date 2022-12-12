Инвестор предрек рост спроса на иностранную валюту к концу года Инвестор Антонов предрек рост спроса на иностранную валюту к концу года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спрос на иностранную валюту может вырасти под конец 2022 года из-за того, что инвесторы станут хеджировать рублевые позиции — открывать сделки на других рынках с противоположной, но равно по цене позицией с целью компенсировать риски, рассказал EADaily инвестор Алексей Антонов. По его словам, на это также может повлиять наращивание Россией валютных резервов. При этом эксперт отметил, что в ближайшие дни рублевые активы останутся стабильными, так как российская валюта получит поддержку от налогового периода, а на падение цен на нефть он не реагирует из-за типичной для декабря слабости импортеров.

Отчасти это связано с традиционной для декабря слабостью импортеров, которых ждут тяжелые январь и февраль, — пояснил Антонов.

Инвестор также указал на стабильный для большей части прошедшего месяца сценарий поведения рубля на бирже. Он отметил, что в течение дня рубль как правило показывает плавный рост, после чего теряет почти весь прогресс за последние один-два часа до конца торгов.

Ранее россиянам разрешили без ограничений зачислять на свои зарубежные счета средства от продажи и погашения иностранных ценных бумаг. Такое разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций действует с 17 июня без ограничения срока.