Инвестор предостерёг россиян от вложений в криптовалюту

Вложение денежных средств в покупку криптовалюты может обернуться для россиян определёнными рисками. Такое мнение высказал агентству ПРАЙМ создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

По мнению эксперта, при инвестировании денежных средств в те или иные активы граждане неизбежно будут сталкиваться с балансом между опасностью обесценивания вложений и возможностью получения конкретной прибыли. Среди основных рисков инвестор назвал венчурные проекты, акции третьего эшелона, а также криптовалюту.

Последняя отрасль вложения средств опасна тем, что в ней нет нижних границ падения стоимости. Эксперт отметил, что при покупке криптовалюты сейчас россияне покупают её на максимуме стоимости, а это опасно при работе с любым инструментом инвестирования. Цены на электронную валюту могут резко взлететь, однако затем упасть до минимума за последнее время.

По словам финансиста, основная активность на российских рынках сейчас происходит в секторе компаний третьего эшелона. Это небольшие фирмы, которые в дальнейшем могут стать частью компаний с наиболее благоприятным инвестклиматом или закрыться.

Акции почти случайных компаний вдруг взлетают до небес, а потом, как правило, так же неожиданно падают. Эта игра очень опасна, — подчеркнул Клопенко.

Ранее создатель криптовалюты Dogecoin Джексон Палмер раскритиковал свой проект. По его мнению, вся индустрия давно находится под контролем богатейших людей планеты, фактически слившись с централизованной финансовой системой, которую она изначально планировала заменить. В частности, Палмер назвал криптовалюты «мировым обманом», предупредив желающих о рисках вложений денежных средств в эту отрасль.