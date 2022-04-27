Инвестор оценил состояние российских акций в газовом и банковском секторах Инвестор Антонов: акции «Газпрома» сейчас очень привлекательны, хоть и несут риски

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Акции «Газпрома» сейчас очень привлекательны, хоть и несут некоторые риски, сообщил руководитель отдела инвестиционного консультирования компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. Банковский же сектор выйдет на показатели прошлого года ещё очень нескоро, на эту сферу сохраняется «пессимистичный взгляд», рассказал эксперт изданию EADaily.

Акции газовой монополии являются одной из самых привлекательных бумаг российского рынка. Однако риском для них остаётся снижение объёма поставок из-за нежелания ряда недружественных стран перейти на оплату газа рублями. В частности, стало известно о «закрытии вентиля» в Болгарию и Польшу, — сказал Антонов.

Но это снижение экспорта компенсируется ростом стоимости газа, считает специалист. Он напомнил, что 26 апреля торги спотовым газом в Европе закрылись несколько по цене ниже $1100 за тысячу кубометров.

Ранее Австрия и нефтегазовая компания OMV согласились платить за газ рублями через счёт в Газпромбанке, где евро будут конвертированы в рубли. По словам канцлера страны Карла Нехаммера, австрийская сторона пришла к выводу, что новая схема оплаты не противоречит санкционным мерам.

В Кремле информацию о том, какие страны дали согласие на покупку российского газа за рубли, раскрывать не спешат. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопросы оплаты за энергоресурсы решают «профильные ведомства», вице-премьер Александр Новак и компания «Газпром» напрямую с самими покупателями, публиковать такие данные, по его мнению, не нужно.