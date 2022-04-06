Инвестор оценил состояние российских акций после анонса новых санкций

Покупать акции ВТБ и Сбербанка на фоне сообщений о готовящихся санкциях не стоит, сообщил руководитель Отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов EADaily. Хотя ожидание главой ВТБ Андреем Костиным докапитализации банковской системы внушает некоторый оптимизм, отметил он.

Покупать ВТБ и «Сбер», даже на отскок, после вчерашнего падения пока очень рискованно. Однако стоит отметить и такой положительный фактор, как наблюдавшийся вчера выкуп сильно просевших бумаг во второй половине дня, после того как ЕС объявил о характере санкций. Если в середине дня индекс МосБиржи терял более 7,5%, то закрылись мы с потерей в 4,5%. Это говорит о том, что настроя нарисовать очередное «дно» нет, покупатели на рынке присутствуют, — сказал Антонов.

Он добавил, что сильные просадки будут выкупать, но инвесторы станут фиксировать и минимальную прибыль во время негативных новостей. А цены «Роснефти», и «Газпрома», по словам Антонова, «не показывают пока внятной динамики».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США намерены расширить антироссийский санкционный список, включив в него ряд российских банков, в том числе Сбербанк и Альфа-Банк. Евросоюз же в последнюю неделю согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России.