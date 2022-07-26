Инвестор назвала идеальную ставку по ипотеке для России Инвестор Волкова назвала 4–6% годовых и меньше идеальной ставкой по ипотеке для России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идеальная ставка по ипотеке для России — 4–6% годовых и ниже. Сейчас в РФ даже европейские показатели в 2% перестали казаться фантастикой — рынок в РФ предлагает 0,1% и даже 0,01%, но чаще всего это инвестстроительство, рассказала NEWS.ru сертифицированный финансовый консультант Татьяна Волкова. Она подчеркнула, что в дальнейшем проценты могут подрасти до 2,8–9%, учитывая категорию заемщика.

Идеальная ставка по ипотеке — это ставка в размере 4–6% годовых и меньше. Раньше, когда мы слышали про ставки в Европе в размере 2% годовых, нам казалось, что это фантастика. Сегодня мы пришли к тем же показателям. <...> Безусловно, в зависимости от того, какой процент годовых, переплата может оказаться достаточно серьезной, и первые пять лет человек фактически платит одни проценты. Государство же, в свою очередь, добивается низкой процентной ставки за счет программ субсидирования. Это чаще всего касается семей с маленькими детьми и многодетных семей. Так, последние могут получить жилье под 3% годовых, — отметила Волкова.

Эксперт заявила о существующем «обилии совместных программ застройщиков и банков, позволяющих добиться значительного снижения переплаты со стороны покупателя». Инвестор подчеркнула: выбирая подобные предложения, необходимо внимательно изучить, не завышена ли изначальная стоимость объекта, так как это приводит к значительному удорожанию.

Безусловно, ставки в коридоре от 0,01–5% годовых крайне комфортны, и переплата в этом случае оказывается минимальной. При грамотном подборе объекта переплаты может не быть совсем. Точнее, она может быть мизерной. Дело в том, что инфляционные процессы, которые мы проживаем сейчас, нивелируют переплату по ипотеке. Удорожание объекта также покрывает все те затраты, которые понес человек, переплачивая проценты. Но это только при грамотном подборе программы и отсутствии завышения по стоимости объекта, — подытожила инвестор.

Снижение ключевой ставки Центробанком РФ на 1,5% (до 8,0%) является сигналом россиянам покупать квартиры. Тем более застройщики идут клиентам навстречу, делая скидку вплоть до миллиона рублей, ранее заявил NEWS.ru эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Он назвал решение ЦБ РФ долгожданным для профессионалов отрасли. По его словам, подобный ход регулятора оживит рынок вторичной недвижимости.

22 июля ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 8% годовых. Регулятор объяснил свое решение тем, что темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что замедляет годовую инфляцию. В ЦБ считают, что инфляционные ожидания людей и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года.

Кроме того, Банк России признал, что прогнозы о деловой активности не оправдались — это происходит медленнее, чем ожидалось. Внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность, отметили в ЦБ.