Инвестор назвал условие для ухода цены на нефть в отрицательные значения

https://static.news.ru/photo/84044898-7f35-11ea-b722-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Babanov/Global Look Press

Если в ближайшие 2–3 месяца не начнётся рост потребления нефти, то хранилища производителей будут переполнены и цена на чёрное золото может уйти в отрицательные значения, считает основатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS Егор Клопенко.

Это, конечно, очень негативный прогноз, и действительно, есть уверенность, что всё нормализуется, начнётся рост потребления, которое дорастёт до таких цифр, что ограничения ОПЕК начнут играть хоть какую-то роль и соответственно пойдёт рост цены. Не выше 40 долларов за баррель, но всё-таки и не 10–​15, как это может быть при реализации негативного прогноза, — пояснил он в комментарии для NEWS.ru.

Что касается рубля, то эксперт отметил, что курс российской валюты привязан к нефти. Если цена на чёрное золото упадёт, то обвалится и рубль.

И сегодня было бы гораздо более значительно падение, если бы не продолжающиеся продажи валюты Центральным банком на внутреннем рынке. Но валюты у нас в ФНБ очень много, и большую часть надо продать в этом году в рамках сделки по покупке Сбербанка, так что курс рубля здесь должен быть достаточно стабилен, — добавил Клопенко.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия. Общее же сокращение в мире может достигнуть 19 млн баррелей, писал NEWS.ru.