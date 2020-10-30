Инвестор из США заявил, что реакция мира на пандемию страшнее самой болезни

https://static.news.ru/photo/7b207a72-1aa7-11eb-a785-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что последствия глобальной эпидемии и реакция мира на неё оказались куда страшнее самого коронавируса.

Это самый худший кризис, который я видел в своей жизни. Потому что всё обрушилось. И политики, и СМИ отреагировали чрезмерно эмоционально на ситуацию. И раньше пандемии случались, но McDonalds никто никогда не закрывал, не прекращали полеты. А сегодня политики и СМИ реагируют крайне эмоционально, и это ещё более усугубляет ситуацию. Реакция стала хуже самой пандемии, — сказал Роджерс на инвестиционном форуме «Россия зовёт!».

Он также предупредил, что текущий кризис уникален по объёму трат и количеству новых долгов.

Роджерс считает, что политика отдельных стран по наращиванию денежной массы может со временем аукнуться всей мировой экономике. По его словам, страны уже очень много потратили на борьбу с пандемией, и средств на восстановления экономики осталось не так много.

Ранее NEWS.ru писал, что экономист ОЭСР оценил ущерб мировой экономики от коронавируса до конца 2021 года в $7 трлн.