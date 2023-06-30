Инвестиционный менеджер раскрыл основные причины ослабления рубля Инвестиционный менеджер Нигматуллин: рубль ослабился из-за восстановления импорта

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Ослабление российского рубля связано в первую очередь с восстановлением импорта, считает инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин. Комментируя ситуацию НСН, эксперт отметил, что также существуют проблемы с экспортом: он падает на фоне санкций. Кроме того, при поставке нефти в Индию компании не могут в полном объеме получить денежные средства.

На это повлияло восстановление импорта. В 2022 году импорт был подавлен, он на 30% был ниже, чем обычно. Сейчас импорт восстанавливается, падает экспорт из-за внешнеторговых ограничений. Есть некоторые сложности с экспортом в Индию, — пояснил эксперт.

По словам Нигматуллина, курс доллара выше 88 рублей можно считать экономически обоснованным. Он уточнил, что при учете накопленной инфляции к курсу рубля получатся текущие значения. Эксперт объяснил, что российская валюта после длительного укрепления достигла докризисных значений. При этом в масштабах экономики Нигматуллин называет положительным фактором ослабление курса рубля.

Он добавил, что данная тенденция повлияет на цены. Это связано с тем, что слабый курс ускоряет инфляцию примерно на один процентный пункт. По его словам, эффект от этого будет существенным.

Ранее стало известно, что курс доллара в ходе торгов на МосБирже превысил 88 рублей в первый раз с 29 марта 2022 года. Курс евро поднялся выше 96 рублей впервые более чем за год. Китайская валюта при этом подорожала на 13 копеек.