Инвестиционный аналитик рассказал, что случится с ценами на нефть Инвестиционный аналитик Михеев предрек сокращение темпов роста спроса на нефть

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Значительное сокращение темпов роста спроса на нефть может стать реальностью из-за ожидаемого снижения роста мировой экономики, заявил в беседе с Lenta.ru инвестиционный аналитик Алексей Михеев. По его словам, такие выводы можно сделать на основании опубликованных прогнозов ОПЕК.

Прогноз ОПЕК о росте спроса на нефть до 110 млн баррелей в сутки к 2045 году вполне соответствует недавно озвученному среднесрочному прогнозу Международного энергетического агентства о росте мирового спроса к 2028 году до 105,7 млн. Такие прогнозы отражают значительное сокращение темпов роста спроса на нефть, — пояснил эксперт.

Он уточнил, что, рынок нефти автоматически подстраивается под потребности мировой экономики. Между тем, согласно прогнозам, в ближайшие 10 лет средние годовые значения роста мировой экономики могут сократиться до 2,3% по сравнению с 3,8% в течение последних 20 лет. Это повлияет на снижение темпов роста спроса на нефть.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Хайсам Аль-Гайс спрогнозировал рост мирового спроса на нефть до 110 млн баррелей в сутки к 2045 году. Он также высказал уверенность, что нефть останется незаменимой в обозримом будущем.

Между тем, экономист Владимир Григорьев назвал рост нефтяных цен условием для укрепления курса рубля. Также, по его словам, для роста российской валюты необходимо улучшение баланса между экспортом и импортом.