Инвестиции в Подмосковье превысят 1 трлн рублей

Московская область получит не менее 1 трлн рублей инвестиций в основной капитал до конца этого года. Об этом сообщает ТАСС.

Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что и по итогам 2020 года были неплохие показатели, а сейчас наблюдается тенденция к росту экономики, динамика наметилась положительная.

И сейчас наблюдаем уже рост, поэтому я рассчитываю, что по итогу этого года будет как минимум 1 трлн рублей инвестиций, может быть, будет еще положительная динамика, — сказала Зиновьева.

В сегменте малого и среднего предпринимательства в 2020 году наблюдалось увеличение рабочих мест, и в этом году тенденция сохранилась. Министр отметила, что для предпринимателей, работающих на отдалённых территориях Подмосковья, реализуется специальная программа поддержки.

Ранее сообщалось, что представители бизнеса заявили о чрезмерной формализованности и медленном процессе внедрения инновационных разработок в России. По словам бизнесменов, рынок инвестиций в новые разработки в России существенно проигрывает американскому и европейскому, а также азиатскому рынку.

Чтобы изменить ситуацию, 62% бизнесменов предложили применять менее формализованный подход при внедрении инновационных разработок, проявлять больше гибкости и повышать скорость принятия решений.