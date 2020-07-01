Инвестиции в недвижимость упали в РФ до минимума за 12 лет

https://static.news.ru/photo/4e8193b6-bbf2-11ea-b587-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объём инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости на фоне пандемии COVID-19 за первую половину 2020 года снизился на 20% по сравнению с таким же периодом прошлого года — с $1,7 млрд до $1,3 млрд.

Наибольшее падение зафиксировано во втором квартале, когда объём сделок составил $491 млн. Данная цифра оказалась квартальным минимумом за 12 лет. С октября по декабрь 2008 года было $409 млн. Такие результаты приводит аналитическая компания JLL, сообщает РБК.

Агентство отмечает, что общий объём инвестиций в коммерческую недвижимость и землю под девелоперские проекты составил $2–2,5 млрд, хотя ожидался уровень в $4,5 млрд. Основная часть транзакций (58%) с начала года пришлась на инвестиции в сектор жилой недвижимости. Интерес к сектору офисной недвижимости за год снизился с 35 до 24%. Третьим по популярности у инвесторов стал сектор складской недвижимости. Его доля с начала 2020 года выросла до 11%, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 5%.

В первой половине 2020 года на 4% сократилась доля зарубежных инвесторов в общем объёме транзакций. Она составила 8% против 12% год назад.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты по недвижимости проанализировали цены на жильё и составили рейтинг регионов России с самым доступным жильём. Отмечается, что в 2020 году жильё стало более доступно, чем в 2019 году. Самое доступное жильё для россиян — в Магаданской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Ненецком автономном округе. Сложнее всего приобрести квартиру на Северном Кавказе и в южных регионах.